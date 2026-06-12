Ciné-club Desi Kino : Projection de La Maison et le monde de Satyajit Ray Cinéma Le Brady Paris jeudi 25 juin 2026.

Projection suivie d’une discussion avec Ada Lipman, docteure en arts et enseignante des cinémas d’Asie du Sud à l’Inalco.

Synopsis

Au début du XXe siècle, dans la région du Bengale, Nikhil et Sandip sont deux amis pris dans les bouleversements de la colonisation et les aspirations de la lutte nationaliste. Leur affrontement, politique et moral prend une autre tournure lorsque la femme de Nikhil, Bimala, sort de sa réclusion traditionnelle.

« Je ne crois pas qu’il faille suivre aveuglément la tradition. » – Nikhil

Adapté du roman de Rabindranath Tagore, que le maître Satyajit Ray rêvait de porter à l’écran depuis les années 1940, La Maison et le monde

explore, à travers un triangle amoureux, les fractures d’une Inde

coloniale déchirée entre idéaux indépendantistes et excès nationalistes.

Présenté en compétition pour la Palme d’or à Cannes, ce huis clos

presque total apparaît comme l’œuvre testamentaire de cet immense

cinéaste.

Séance animée par Adeela Shaikh, Netane Gokul et Asmae Benmansour-Ammour.

Le ciné-club Desi Kino, votre rendez-vous mensuel pour explorer la richesse des cinémas d’Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Maldives) et de leurs diasporas, à travers des projections, rencontres et discussions, chaque dernier jeudi du mois à 20h30 au cinéma Le Brady à Paris.

Le jeudi 25 juin 2026

de 20h30 à 23h30

payant

De 5,50 à 10 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T20:30:00+02:00_2026-06-25T23:30:00+02:00

Cinéma Le Brady 39, boulevard de Strasbourg 75010 Paris

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