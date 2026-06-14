Ciné-club du cinéma des cinéastes – Fête de la musique avec Vincent Delerm Cinéma des Cinéastes Paris dimanche 21 juin 2026.

Pour célébrer la Fête de la musique, le Ciné-club du Cinéma des Cinéastes propose un événement aussi rare qu’inattendu : deux séances consacrées aux films de Vincent Delerm, chanteur et compositeur que l’on ne présente plus, mais dont l’œuvre cinématographique mérite qu’on s’y attarde. Une autre belle façon de fêter la musique : dans le noir, les yeux grands ouvert.

2 films. 2 séances. 1 artiste unique.

Après chaque projection, une rencontre avec Vincent Delerm animée par le journaliste Renan Cros !

Le dimanche 21 juin à 11h15

Découvrez Je ne sais pas si c’est tout le monde (2019, 59 min), un portrait poétique et sensible de ce qui nous construit, nous relie, nous traverse — avec entre autre – Jean Rochefort, Aloïse Sauvage et Alain Souchon.

Le lundi 22 juin à 19h15

Place au film Le cœur qui bat (2024, 1h08), une exploration toute en délicatesse des vertiges du sentiment amoureux, avec notamment Dominique A, Suzanne Lindon et Nicolas Michaux.

Pour cette séance ciné-club, nous vous attendons à partir de 18h30 pour notre traditionnel un petit verre offert !

Programmation Ciné-club Van Papadopoulos.

Chaque mois, le Cinéma des Cinéastes vous propose de découvrir un film rare et de qualité. Un petit verre est offert juste avant la séance.

Du dimanche 21 juin 2026 au lundi 22 juin 2026 :

lundi

de 19h15 à 21h30

dimanche

de 11h15 à 13h00

payant

De 7 à 12 euros.

Cartes illimitées acceptées

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T14:15:00+02:00

fin : 2026-06-23T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T11:15:00+02:00_2026-06-21T13:00:00+02:00;2026-06-22T19:15:00+02:00_2026-06-22T21:30:00+02:00

Cinéma des Cinéastes 7, avenue de Clichy 75017 Paris

https://cinema-des-cineastes.fr/events/show/468 sfangain@cinema-des-cineastes.fr https://www.facebook.com/cinema.descineastes https://www.facebook.com/cinema.descineastes



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