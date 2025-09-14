CINÉ-CLUB Il était une fois dans l’Ouest Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte

CINÉ-CLUB Il était une fois dans l’Ouest

Cinéma Grand Ecran 3 place de Verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-08

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

27 août 1969 |

De Sergio Leone

Avec Henry Fonda, Charles Bronson, Frank Wolff

Titre original Once Upon a Time in the West

Synopsis

Alors qu’il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants. Jill McBain hérite des terres de son mari, convoitées par Morton, le commanditaire du crime, car elles prennent de la valeur avec l’arrivée imminente du chemin de fer. Cependant, les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne… .

Cinéma Grand Ecran 3 place de Verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 73 94

English :

Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.

German :

Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Italiano :

Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.

Espanol :

Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

