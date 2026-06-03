Ciné-club INTERIEUR/NUIT #22 : « Les cahiers Adjani » de Cyril Brody Cinéma le Reflet Médicis Paris
Ciné-club INTERIEUR/NUIT #22 : « Les cahiers Adjani » de Cyril Brody Cinéma le Reflet Médicis Paris lundi 22 juin 2026.
Les cahiers Adjani
Réalisé par Cyril Brody
Collaboration au scénario Louise Hémon
1 h 26 · 2025 · France
Hutong Productions
« Depuis quarante ans, je collectionne les articles du monde entier sur Isabelle Adjani, Couvertures, pages et photos que je découpe et colle dans de grands cahiers. Au cahier n°42, mon œil de réalisateur ose enfin se pencher sur cette collection de fan, devenue peu à peu secrète… Histoires d’objets, de collectionneurs, de famille et de temps : une vie partagée avec une star en photos ».
Projection du film documentaire « Les cahiers Adjani » suivie d’une rencontre avec le réalisateur Cyril Bordy et la scénariste Louise Hémon
Le lundi 22 juin 2026
de 20h15 à 23h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T23:15:00+02:00
fin : 2026-06-23T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-22T20:15:00+02:00_2026-06-22T23:00:00+02:00
Cinéma le Reflet Médicis 4 rue Champollion 75005 Paris
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