Les cahiers Adjani

Réalisé par Cyril Brody

Collaboration au scénario Louise Hémon

1 h 26 · 2025 · France

Hutong Productions

« Depuis quarante ans, je collectionne les articles du monde entier sur Isabelle Adjani, Couvertures, pages et photos que je découpe et colle dans de grands cahiers. Au cahier n°42, mon œil de réalisateur ose enfin se pencher sur cette collection de fan, devenue peu à peu secrète… Histoires d’objets, de collectionneurs, de famille et de temps : une vie partagée avec une star en photos ».

Projection du film documentaire « Les cahiers Adjani » suivie d’une rencontre avec le réalisateur Cyril Bordy et la scénariste Louise Hémon

Le lundi 22 juin 2026

de 20h15 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-22T23:15:00+02:00

fin : 2026-06-23T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-22T20:15:00+02:00_2026-06-22T23:00:00+02:00

Cinéma le Reflet Médicis 4 rue Champollion 75005 Paris

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