Ciné Club Ségollevaunes réunion de rentrée Place du Temple Montélimar
samedi 26 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Ciné Club Ségollevaunes réunion de rentrée
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 11:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Réunion de rentrée du club de jeunes ambassadeurs/ices des Ségollevaunes !
Si tu as entre 15 et 25 ans (ou même plus) et que tu aimes le cinéma, rejoins nous ! L’adhésion est gratuite !
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77
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English :
Back-to-School Meeting for the Ségollevaunes Youth Ambassadors Club!
If you’re between 15 and 25 years old (or even older) and love movies, join us! Membership is free!
L’événement Ciné Club Ségollevaunes réunion de rentrée Montélimar a été mis à jour le 2026-07-05 par Montélimar Tourisme Agglomération
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