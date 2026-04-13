Ciné-club sur les teen movies tous les mois au Pathé Les Fauvettes Pathé Les Fauvettes Paris lundi 13 avril 2026.

Présentation

À travers l’organisation d’un ciné-club mensuel au Pathé Les Fauvettes, l’association 2h de colle propose de redécouvrir ces films souvent considérés comme “mineurs” ou “pour adolescents”, afin d’en révéler la richesse artistique, culturelle et générationnelle.

Chaque séance est pensée comme un moment de partage : une courte introduction, la projection du film, puis un échange avec un·e intervenant·e (critique, universitaire, professionnel·le du cinéma) ou une animation participative.

Les prochaines séances :

° Le Monde de Charlie : 23 juin 2026 à 19h15 ° Lady Bird : en juillet, date précise à venir ° Lolita Malgré moi : en septembre, date précise à venir

Suivez-nous sur Instagram pour ne pas manquer les annonces des séances à venir !

@2hdecolle.asso

2h de colle est un ciné-club sur les teen movies qui propose 1 séance par mois au Pathé Les Fauvettes pour découvrir ou redécouvrir un teen movie emblématique.

Du lundi 13 avril 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :

payant

Réservation conseillée sur le site et l’appli Pathé

Tarif normal : 10€

Tarif étudiant : 8€

Tarif – de 14 ans : 6€

CinéPass ou CinéCarte acceptés

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-13T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Pathé Les Fauvettes 58 avenue des Gobelins 75013 Paris



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