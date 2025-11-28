Ciné concert à l’auditorium Oum Kalsoum à Figeac Figeac
Auditorium, 2 rue Delbos Figeac Lot
Tarif : 10 EUR
Tarif réduit
2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23
2026-05-23
Gabriel Núñez & Le Mécano De La General
Chef-d'œuvre du cinéma muet, Le Mécano de la General de Buster Keaton retrouve sa magie d'origine grâce au pianiste Gabriel Núñez. Comme à l'époque où les musiciens jouaient directement dans la salle de cinéma en suivant quelques thèmes imposés, Gabriel Núñez redonne souffle et intensité à cette épopée burlesque.
Auditorium, 2 rue Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie
English:
A masterpiece of silent cinema, Buster Keaton's Le Mécano de la General is restored to its original magic by pianist Gabriel Núñez
