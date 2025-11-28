Ciné concert à l’auditorium Oum Kalsoum à Figeac

Auditorium, 2 rue Delbos Figeac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Gabriel Núñez & Le Mécano De La General

Chef-d’œuvre du cinéma muet, Le Mécano de la General de Buster Keaton retrouve sa magie d’origine grâce au pianiste Gabriel Núñez

Gabriel Núñez & Le Mécano De La General

Chef-d’œuvre du cinéma muet, Le Mécano de la General de Buster Keaton retrouve sa magie d’origine grâce au pianiste Gabriel Núñez. Comme à l’époque où les musiciens jouaient directement dans la salle de cinéma en suivant quelques thèmes imposés, Gabriel Núñez redonne souffle et intensité à cette épopée burlesque. .

Auditorium, 2 rue Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie

English :

Gabriel Núñez & Le Mécano De La General

A masterpiece of silent cinema, Buster Keaton’s Le Mécano de la General is restored to its original magic by pianist Gabriel Núñez

L’événement Ciné concert à l’auditorium Oum Kalsoum à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Figeac