Brioude

Ciné-concert Charlie Chaplin

La halle aux grains Brioude Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :

2026-04-30

L’association Les Ateliers Taofé propose un ciné-concert spécial Charlie Chaplin.

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La halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Les Ateliers Taofé association presents a special Charlie Chaplin cine-concert.

L’événement Ciné-concert Charlie Chaplin Brioude a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne