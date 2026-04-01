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Ciné-concert Charlie Chaplin Brioude

Ciné-concert Charlie Chaplin Brioude jeudi 30 avril 2026.

Adresse : La halle aux grains

Ville : 43100 Brioude

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 8 8 8

Brioude

Ciné-concert Charlie Chaplin

La halle aux grains Brioude Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :
2026-04-30

L’association Les Ateliers Taofé propose un ciné-concert spécial Charlie Chaplin.
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La halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Les Ateliers Taofé association presents a special Charlie Chaplin cine-concert.

L’événement Ciné-concert Charlie Chaplin Brioude a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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