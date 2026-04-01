Ciné-concert Charlie Chaplin Brioude
Ciné-concert Charlie Chaplin Brioude jeudi 30 avril 2026.
Brioude
Ciné-concert Charlie Chaplin
La halle aux grains Brioude Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 21:00:00
Date(s) :
2026-04-30
L’association Les Ateliers Taofé propose un ciné-concert spécial Charlie Chaplin.
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La halle aux grains Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Les Ateliers Taofé association presents a special Charlie Chaplin cine-concert.
L’événement Ciné-concert Charlie Chaplin Brioude a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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