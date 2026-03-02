Ciné-concert Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Ciné-concert Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon dimanche 19 juillet 2026.
Ciné-concert
Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 20:30:00
fin : 2026-07-19 22:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Accompagné à l’orgue par Frédéric Lamantia.
Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Accompanied on the organ by Frédéric Lamantia.
