Ciné-Concert Le fantôme de l’opéra Eglise Saint-Joseph Besançon

Besançon

Ciné-Concert Le fantôme de l’opéra

Eglise Saint-Joseph 18 Avenue Villarceau Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Les opéras regorgent de légendes. Gaston Leroux, expert en romans à énigme et intrigues à mystère, apporte sa contribution en imaginant un fantôme que la laideur a reclus dans les souterrains du palais Garnier, et dont l’amour pour une cantatrice tourne au drame. Le réalisateur américain Rupert Julian fera du roman, en 1925, l’un des premiers films d’épouvante, devenu grand classique du cinéma muet. Titulaire de l’église Notre-Dame de Paris, professeur d’écriture et d’improvisation au Conservatoire de Paris et compositeur récompensé 6 fois par les Victoires de la Musique Classique, Thierry Escaich est aussi coutumier du ciné-concert. Il sollicite toutes les ressources de l’orgue pour enluminer en direct toutes les images du film. .

Eglise Saint-Joseph 18 Avenue Villarceau Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ciné-Concert Le fantôme de l’opéra

L’événement Ciné-Concert Le fantôme de l’opéra Besançon a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON