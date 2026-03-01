Ciné-concert MAUPRAT adapté du roman de George Sand Lignières

Ciné-concert MAUPRAT adapté du roman de George Sand

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Début : Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

A l’occasion de la commémoration George Sand 2026 et du 100e anniversaire du film de Jean Epstein, les Bains-Douches de Lignières accueillent la création d’un ciné-concert. Gilles Chabenat s’est associé avec Nicols Mingot et Yannick Hardouin pour cette interprétation musicale.

Ciné-concert MAUPRAT (J. Epstein, 1926) adapté du roman de George Sand (1837). Tourné sur les lieux du roman, entre Sainte-Sévère et Nohant dans ce Berry qu’affectionnait tant George Sand, le film, tout à la fois romantique et féministe, relate le destin de Bernard de Mauprat du brigandage à sa rencontre déterminante avec la vaillante Edmée.

Pour ce ciné-concert Gilles Chabenat (vielle électro-acoustique), Nicolas Mingot (guitares acoustique et électrique) et Yannick Hardouin (guitare basse et piano) s’associent pour une interprétation musicale entre formes populaires et textures sonores actuelles. .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

English :

To mark the commemoration of George Sand 2026 and the 100th anniversary of Jean Epstein?s film, the Bains-Douches in Lignières are hosting the creation of a ciné-concert. Gilles Chabenat has teamed up with Nicols Mingot and Yannick Hardouin for this musical interpretation.

