Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Ciné-Conférence Altaïr Cuba Hasta Siempre

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 19:00:00

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09

Un film de Nicolas Pellissier

On croit connaître Cuba. On croit l’avoir déjà vue mille fois. Les voitures américaines, les façades pastel, la salsa, le rhum, les cigares… et les ombres éternelles de Fidel Castro et Che Guevara. Mais derrière la carte postale, l’île vacille. Aujourd’hui, Cuba traverse une crise historique. L’embargo américain, l’effondrement économique, les coupures d’électricité, les pénuries généralisées c’est une société entière qui cherche son souffle. À La Havane, dans les vallées de Viñales, à Trinidad, à Santiago de Cuba, jusque dans les confins de Baracoa et Bayamo, les visages racontent une autre vérité celle d’un peuple digne, inventif, épuisé mais debout. .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77

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English : Ciné-Conférence Altaïr Cuba Hasta Siempre

L’événement Ciné-Conférence Altaïr Cuba Hasta Siempre Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Haut Val De Sèvre