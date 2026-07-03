Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Ciné-Conférence Altaïr Rwanda Le Paradis retrouvé

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 19:00:00

fin : 2026-11-03

Date(s) :

2026-11-03

Un film de Charles Domingue

Imaginez un endroit où la place des femmes au gouvernement est une des plus importante au monde. Une société qui arrête toute circulation automobile, deux fois par mois pour faire du sport. Une population qui dédie le dernier vendredi du mois à l’amélioration de son environnement. Un pays avant-gardiste où les sacs de plastique sont bannis depuis 2012. Le Rwanda est le seul du continent à offrir l’assurance maladie à tous ses citoyens ! Un peuple qui compte le plus haut taux de scolarité de tous les pays émergents au monde. Un pays qui, il y a à peine 25 ans était considéré comme le plus dangereux d’Afrique et qui est aujourd’hui le plus sûr. L’histoire du pays des mille collines ne peut que nous inspirer face à nos prochains défis. Nous avons tous besoin d’un paradis retrouvé ! .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77

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English : Ciné-Conférence Altaïr Rwanda Le Paradis retrouvé

L’événement Ciné-Conférence Altaïr Rwanda Le Paradis retrouvé Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Haut Val De Sèvre