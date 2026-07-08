Ciné-Conférence Altaïr TRIANGLE D’OR Des minorités montagnardes Saint-Maixent-l’École
mardi 1 décembre 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Ciné-Conférence Altaïr TRIANGLE D’OR Des minorités montagnardes
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 19:00:00
fin : 2026-12-01
Date(s) :
2026-12-01
Un film de Patrick Bernard
Dans les montagnes reculées du sud de la Chine, aux confins des provinces du Guizhou, du Yunnan, du Sichuan et du Guangxi, vivent depuis des siècles des peuples fascinants. Issus d’anciennes migrations venues des steppes de Sibérie et de Mongolie, ces groupes ont été progressivement repoussés vers les régions les plus isolées d’Asie. Dans ces territoires montagneux, entre Chine, Laos, Vietnam et Thaïlande, ils ont su préserver jusqu’à aujourd’hui une identité culturelle remarquable faite de traditions, de rites et de costumes d’une grande richesse. L’histoire récente de ces peuples est aussi marquée par l’exil. Après les guerres d’Indochine, à partir de 1975, une partie des Hmong du Laos a trouvé refuge en France, en Guyane ou aux États-Unis, formant une importante diaspora. .
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77
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English : Ciné-Conférence Altaïr TRIANGLE D’OR Des minorités montagnardes
L’événement Ciné-Conférence Altaïr TRIANGLE D’OR Des minorités montagnardes Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Haut Val De Sèvre
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