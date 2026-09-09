Ciné-conférence « Cuba, Hasta siempre », Le Capitole, Alès

Informations pratiques

Ciné-conférence « Cuba, Hasta siempre » Mardi 1 décembre, 14h30 Le Capitole Gard

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T14:30:00+01:00 – 2026-12-01T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-01T14:30:00+01:00 – 2026-12-01T16:00:00+01:00

On croit connaître Cuba. On croit l’avoir déjà vue mille fois. Les voitures américaines, les façades pastel, la salsa, le rhum, les cigares… et les ombres éternelles de Fidel Castro et Che Guevara. Mais derrière la carte postale, l’île vacille. Aujourd’hui, Cuba traverse une crise historique. L’embargo américain, l’effondrement économique, les coupures d’électricité, les pénuries généralisées : c’est une société entière qui cherche son souffle. À La Havane, dans les vallées de Viñales, à Trinidad, à Santiago de Cuba, jusque dans les confins de Baracoa et Bayamo, les visages racontent une autre vérité : celle d’un peuple digne, inventif, épuisé mais debout.

Ce film ne vend pas un mythe. Il traverse l’histoire pour comprendre le présent. Il donne la parole à ceux qui vivent la transition — douloureuse, incertaine, parfois catastrophique — d’un modèle à bout de souffle.

Entre mémoire révolutionnaire et désir d’avenir, c’est une île à la croisée des chemins que nous découvrons. Cuba ne danse plus seulement. Elle résiste. Et elle nous regarde.

Un film de Nicolas Pelissier.

Le Capitole Place de l’Hôtel de ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 52 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.altairconferences.com »}]

Proposée par Altaïr. Projection Conférence