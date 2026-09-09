Ciné-conférence « Grand Nord, la traversée des glaces en voilier », Le Capitole, Alès

Informations pratiques

Ciné-conférence « Grand Nord, la traversée des glaces en voilier » Mardi 10 novembre, 14h30 Le Capitole Gard

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T14:30:00+01:00 – 2026-11-10T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T14:30:00+01:00 – 2026-11-10T16:00:00+01:00

À l’été 2022, Sébastien, Éric et Jimmy se sont engagés dans une traversée exceptionnelle de 2500 kilomètres au cœur du nord de l’archipel canadien, l’une des régions les plus isolées, les plus hostiles… et les moins explorées de la planète.

Pendant trois mois, loin de toute présence humaine, ils ont progressé dans un environnement extrême, façonné par le vent, la glace et le silence. Ici, chaque pas est une conquête. Chaque journée impose son lot d’incertitudes, entre conditions climatiques imprévisibles, terrains instables et immensité sans repères.

Mais leur aventure dépasse le simple exploit. En collaboration étroite avec des scientifiques, ils ont mené une véritable mission de terrain : relevés d’ADN environnemental pour mieux comprendre les écosystèmes invisibles, comptages de la faune dans ces territoires fragiles, et constitution d’archives photographiques et vidéo uniques sur les dernières glaces pluriannuelles, aujourd’hui en sursis.

Au fil des kilomètres, leur expédition devient un témoignage rare. Celui d’un monde en mutation, où la frontière entre exploration et observation scientifique s’efface, pour laisser place à une aventure humaine et engagée, au cœur des grands enjeux climatiques de notre époque.

Un film de Sébastien Roubinet.

Le Capitole Place de l’Hôtel de ville, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 52 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.altairconferences.com »}]

Proposée par Altaïr. Projection Conférence