Ciné-Débat : Disco Afrika, une histoire magique, Le Star, Strasbourg

Informations pratiques

Ciné-Débat : Disco Afrika, une histoire magique Lundi 5 octobre, 20h00 Le Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T20:00:00+02:00 – 2026-10-05T21:41:00+02:00

Fin : 2026-10-05T20:00:00+02:00 – 2026-10-05T21:41:00+02:00

Madagascar, aujourd’hui. Kwame, 20 ans, tente de gagner sa vie dans les mines clandestines de saphir. Suite à un événement inattendu, il doit rejoindre sa ville natale où il retrouve sa mère, d’anciens amis, mais aussi la corruption qui gangrène son pays. Ballotté par des sentiments contraires, il va devoir choisir entre argent facile et fraternité, individualisme et éveil à une conscience politique.

En avant-programme, MIRA présente un montage réalisé par Sophie Desgeorge à partir de séquences tournées à Madagascar par le cinéaste amateur Jean Allenbach dans Les années 1950 et 1960.

Le Star 27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://www.cinema-star.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F637940/D1791223200/VO/ »}]

Disco Afrika, une histoire magique Le Star DISCO AFRIKA UNE HISTOIRE MALGACHE