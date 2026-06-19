Ciné-débat Fleurs du futur Dobra Voda CAPVERN LES BAINS Capvern

Informations pratiques

Capvern

Ciné-débat Fleurs du futur Dobra Voda

CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Ciné-débat avec l’association Touche pas à ma Forêt-Pyrénées .

Projection du film Fleurs du futur Dobra Voda de Valérie Valette 1h10.

Fleurs du Futur Dobra Voda explore une vision complémentaire sur le changement climatique. L’effet de serre n’est pas le seul responsable la modification de la surface de la planète par les activités humaines a atteint un point critique. La destruction des écosystèmes et les mauvaises pratiques agricoles ont provoqué la rupture du petit cycle de l’eau. Le petit cycle de l’eau est fondamental pour l’équilibre hydrique et thermique de notre planète.

Débat en présence de

– M. Daniel HOFFNUNG , co-président de la coordination Eau Ile-de-France, conseiller scientifique d’Attac

– M. Michel SANCIAUD, co-président d’Attac 65, membre de la CLE (commission locale de l’eau) des eaux souterraines d’Aquitaine.

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CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 00 54 cinema-de-capvern@orange.fr

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English :

Panel discussion with the association Touche pas ma Forêt-Pyrénées.

Screening of the film Flowers of the Future: Dobra Voda by Valérie Valette—1 hour 10 minutes.

%AB Fleurs du Futur: Dobra Voda %BB explores a complementary perspective on climate change. The greenhouse effect is not the sole culprit: changes to the planet’s surface caused by human activities have reached a critical point. The destruction of ecosystems and poor agricultural practices have disrupted the small water cycle. The small water cycle is fundamental to our planet’s water and thermal balance.

Panel discussion featuring:

– Mr. Daniel HOFFNUNG, co-chair of Coordination Eau Ile-de-France, scientific advisor to Attac

– Mr. Michel SANCIAUD, Co-President of Attac 65, member of the CLE (Local Water Commission) for groundwater in Aquitaine.

L’événement Ciné-débat Fleurs du futur Dobra Voda Capvern a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65