Ciné-Débat : Jimmy P., Star, Strasbourg

Ciné-Débat : Jimmy P. Mardi 28 avril, 20h00 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T20:00:00+02:00 – 2026-04-28T22:17:00+02:00

Fin : 2026-04-28T20:00:00+02:00 – 2026-04-28T22:17:00+02:00

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Jimmy Picard, un Indien Blackfoot ayant combattu en France, est admis à l’hôpital militaire de Topeka, au Kansas, un établissement spécialisé dans les maladies du cerveau. La direction de l’hôpital décide de prendre l’avis d’un ethnologue et psychanalyste français, spécialiste des cultures amérindiennes, Georges Devereux.

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F635447/D1777399200/VF/ »}]

Jimmy P Le Star JIMMY P. (PSYCHOTHERAPIE D’UN INDIEN DES PLAINES)