Ciné-Débat : Las Corrientes, Star, Strasbourg

Ciné-Débat : Las Corrientes Mercredi 18 mars, 20h15 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T20:15:00+01:00 – 2026-03-18T22:15:00+01:00

Fin : 2026-03-18T20:15:00+01:00 – 2026-03-18T22:15:00+01:00

Lina, 34 ans est une styliste argentine au sommet de sa carrière. En Suisse pour recevoir un prix prestigieux, elle se jette sans raison apparente dans un fleuve. De retour à Buenos Aires, elle garde le silence sur cet épisode. Pourtant, de façon presque imperceptible, quelque chose en elle a changé. Une peur de l’eau s’installe, insidieuse, et finit par paralyser son quotidien. Peu à peu, ce bouleversement intérieur fait remonter à la surface un passé qu’elle croyait à jamais enfoui.

Suivie d’un débat en partenariat avec l’UNFAM 67 et CinéPsy

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

