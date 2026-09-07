AGENDA · Nanterre
Ciné-Débat, Les Lumières, Nanterre
samedi 19 septembre 2026 · Les Lumières · Nanterre
Informations pratiques
Ciné-Débat Samedi 19 septembre, 20h15 Les Lumières Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T23:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:15:00+02:00 – 2026-09-19T23:15:00+02:00
Fini de Rire
Les Lumières 49, rue Maurice-Thorez, Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://achat.leslumieres-nanterre.fr/reserver/F637159/D1789841700/VF/215961/ »}]
Ciné-débat Les Lumières Ciné-Débat
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