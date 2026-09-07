Ciné-débat « Même qu’on naît imbattables ! », Espace culturel Le Triskell – Ploeren, Ploeren
mercredi 23 septembre 2026 · Espace culturel Le Triskell - Ploeren · Ploeren
Informations pratiques
Ciné-débat « Même qu’on naît imbattables ! » Mercredi 23 septembre, 19h00 Espace culturel Le Triskell – Ploeren Morbihan
Pour tous les parents d’enfants de 0 à 17 ans
Réservation sur www.ploeren.bzh
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:30:00+02:00
Parce qu’éduquer sans violence est un défi pour tous, et si on en parlait ? C’est ce que propose l’équipe de recherche PréVEO de l’université de Bretagne Occidentale dans le cadre de son projet mené exclusivement en Bretagne, sur l’expérience parentale des pères et des mères. Un ciné-débat est organisé autour du film « Même qu’on naît imbattables ! » de Marion Cuerq et Elsa Moley. Un débat suivra la projection de ce film sous forme de regards croisées sur les pratiques parentales et éducatives, et de partage d’expérience sur votre perception de la parentalité.
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Éduquer sans violence : et si on en parlait ? Ciné-débat par PréVEO (UBO) autour du film « Même qu’on naît imbattables ! ». Parents d’enfants de 0-17 ans. Réservation : www.ploeren.bzh ciné débat
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