Ciné Débat Médiathèque Montmerle-sur-Saône

Montmerle-sur-Saône

Ciné Débat

Médiathèque 29 Rue de Lyon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Un documentaire sur les bienfaits de la nature sur la santé, suivi d’un échange animé autour de ces expériences humaines et végétales.

Apportez votre tasse pour un moment convivial en fin de séance.

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Médiathèque 29 Rue de Lyon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr

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English :

A documentary on the health benefits of nature, followed by a lively discussion of these human and plant experiences.

Bring your own cup for a convivial moment at the end of the session.

L’événement Ciné Débat Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre