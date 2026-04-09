Ciné-Débat Share Alike par Lent Ciné Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence
Ciné-Débat Share Alike par Lent Ciné Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence jeudi 21 mai 2026.
Aix-en-Provence
Ciné-Débat Share Alike par Lent Ciné
Jeudi 21 mai 2026 de 20h à 21h45. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:00:00
fin : 2026-05-21 21:45:00
Date(s) :
2026-05-21
Venez regarder Share Alike, une minisérie documentaire produite par Lent Ciné qui nous propose d’aller à la rencontre de ces artistes pour lesquels le partage est essentiel à l’Art.
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Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com
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English :
Come and watch Share Alike, a mini-documentary produced by Lent Ciné that takes us on a journey to meet the artists for whom sharing is essential to art.
L’événement Ciné-Débat Share Alike par Lent Ciné Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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