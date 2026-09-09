Ciné-débat Vivant parmis les vivants Cinéma Le Navire Valence
jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma Le Navire · Valence
Informations pratiques
Valence
Ciné-débat Vivant parmis les vivants
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17 20:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Séance suivie d’un débat avec l’association Les Philophiles et le réalisateur Sylvère Petit (sous réserve).
En partenariat avec Les Philophiles.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
The screening will be followed by a discussion with the association Les Philophiles and director Sylvère Petit (subject to change).
In partnership with Les Philophiles.
L’événement Ciné-débat Vivant parmis les vivants Valence a été mis à jour le 2026-08-08 par Valence Romans Tourisme
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