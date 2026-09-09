Ciné-débat Vivant parmis les vivants Cinéma Le Navire Valence

Informations pratiques

Valence

Ciné-débat Vivant parmis les vivants

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17 20:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Séance suivie d’un débat avec l’association Les Philophiles et le réalisateur Sylvère Petit (sous réserve).



En partenariat avec Les Philophiles.

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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

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English :

The screening will be followed by a discussion with the association Les Philophiles and director Sylvère Petit (subject to change).

In partnership with Les Philophiles.

L’événement Ciné-débat Vivant parmis les vivants Valence a été mis à jour le 2026-08-08 par Valence Romans Tourisme