Ciné des jeunes Sauvages ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence
Ciné des jeunes Sauvages ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence mercredi 17 juin 2026.
Aix-en-Provence
Ciné des jeunes Sauvages
Mercredi 17 juin 2026.
A 10h30 et 14h30. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Projection du film de Claude Barras, (Belgique/Fr./Suisse, 2024) 1h27.Enfants
Synopsis
À Bornéo, en bordure de la forêt tropicale, Kéria recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux pour échapper au conflit qui oppose sa famille nomade aux compagnies forestières. Ensemble, Kéria, Selaï et le bébé singe baptisé Oshi vont braver tous les obstacles pour lutter contre la destruction de la forêt ancestrale, plus que jamais menacée. .
ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Screening of the film by Claude Barras, (Belgium/Fr./Switzerland, 2024) 1h27.
L’événement Ciné des jeunes Sauvages Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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