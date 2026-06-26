Ciné-famille Vaiana Hang’Art Agen
Ciné-famille Vaiana Hang’Art Agen samedi 11 juillet 2026.
Agen
Ciné-famille Vaiana
Hang’Art 116 Boulevard Édouard Lacour Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez en famille voir le film Vaiana pour vivre une aventure magique au cœur de l’océan !
Venez en famille voir le film Vaiana pour vivre une aventure magique au cœur de l’océan ! .
Hang’Art 116 Boulevard Édouard Lacour Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 77 25 56 animation@standup47.com
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English : Ciné-famille Vaiana
Bring the whole family to see the movie *Moana* and experience a magical adventure in the heart of the ocean!
L’événement Ciné-famille Vaiana Agen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Agen
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