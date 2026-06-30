La piscine Aquasud fête l’été ! Piscine Aquasud Agen
La piscine Aquasud fête l’été ! Piscine Aquasud Agen samedi 4 juillet 2026.
Agen
La piscine Aquasud fête l’été !
Piscine Aquasud Avenue d’Italie Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-30 20:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Baignade de 10h à 20h. 4 soirées festives avec animations et restauration sur place. Des animations et ateliers en accès libre, tout public, tous les mercredis et samedis de 15h à 18h.
Baignade de 10h à 20h. Parasols, transats, jeux gonflables sur l’eau, terrain de beach volley, badminton, table de ping-pong, coin lecture, et bien d’autres animations pour votre plus grand plaisir. 4 soirées festives avec animations et restauration sur place. Des animations et ateliers en accès libre, tout public, tous les mercredis et samedis de 15h à 18h. Programme complet sur le site de la Ville d’Agen. .
Piscine Aquasud Avenue d’Italie Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47
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English : La piscine Aquasud fête l’été !
Swimming from 10 a.m. to 8 p.m. Four festive evenings with entertainment and on-site dining. Free entertainment and workshops for all ages every Wednesday and Saturday from 3 p.m. to 6 p.m.
L’événement La piscine Aquasud fête l’été ! Agen a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Destination Agen
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