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AGENDA · Valence

Ciné-goûter LA CHOUETTE EN TOQUE Cinéma Le Navire Valence

samedi 12 septembre 2026 · Cinéma Le Navire · Valence

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Cinéma Le Navire
Adresse
9 Boulevard d'Alsace
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif
6 6

Valence

Ciné-goûter LA CHOUETTE EN TOQUE

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:30:00
fin : 2026-09-12 15:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Séance suivie d’un goûter proposé en partenariat avec Biocoop Valence.
Dans le cadre du festival Valence en Gastronomie.
Tarif unique 6 €.
Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20  contact@cinemalenavire.fr

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English :

The event will be followed by a tasting offered in partnership with Biocoop Valence.
As part of the Valence en Gastronomie festival.
Single admission price: 6 €.
Advance tickets available at the reception desk or on the Navire website.

L’événement Ciné-goûter LA CHOUETTE EN TOQUE Valence a été mis à jour le 2026-07-27 par Valence Romans Tourisme

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