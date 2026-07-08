Ciné-goûter LA CHOUETTE EN TOQUE Cinéma Le Navire Valence
samedi 12 septembre 2026 · Cinéma Le Navire · Valence
Informations pratiques
Valence
Ciné-goûter LA CHOUETTE EN TOQUE
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:30:00
fin : 2026-09-12 15:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Séance suivie d’un goûter proposé en partenariat avec Biocoop Valence.
Dans le cadre du festival Valence en Gastronomie.
Tarif unique 6 €.
Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.
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Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
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English :
The event will be followed by a tasting offered in partnership with Biocoop Valence.
As part of the Valence en Gastronomie festival.
Single admission price: 6 €.
Advance tickets available at the reception desk or on the Navire website.
L’événement Ciné-goûter LA CHOUETTE EN TOQUE Valence a été mis à jour le 2026-07-27 par Valence Romans Tourisme
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