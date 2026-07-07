Ciné goûter Les contes du pommier Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
vendredi 23 octobre 2026 · Auditorium Cziffra · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Ciné goûter Les contes du pommier
Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 14:30:00
fin : 2026-10-23 16:30:00
Date(s) :
2026-10-23
Film d’animation à partir de 7 ans suivi d’un temps convivial autour d’un goûter à partager en famille à l’auditorium Cziffra. Juste avant la séance de 14h30, une lecture sera proposée à la Librairie dans la Forêt à 14h
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Auditorium Cziffra 12 place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 58 00
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English :
An animated film for ages 7 and up, followed by a fun get-together with a snack to share with the family in the Cziffra Auditorium. Just before the 2:30 p.m. screening, there will be a reading at the Librairie dans la Forêt at 2:00 p.m.
L’événement Ciné goûter Les contes du pommier La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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