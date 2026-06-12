CINÉ-JAZZ : les thèmes légendaires du grand écran JASS CLUB PARIS Paris
CINÉ-JAZZ : les thèmes légendaires du grand écran JASS CLUB PARIS Paris samedi 1 août 2026.
« Quand les images s’effacent, les mélodies demeurent. »
De The Pink Panther à James Bond 007, de Peter Gunn à Un homme et une femme, en passant par La Dolce Vita, Le Parrain, Metti una sera a cena, Grease, Saturday Night Fever et bien d’autres thèmes inoubliables, ce quartet propose une relecture originale de mélodies qui ont marqué l’histoire du cinéma et l’imaginaire de plusieurs générations.
Un concert où se rencontrent élégance, groove, émotion et improvisation, pour redécouvrir les grandes musiques du cinéma sous un nouvel éclairage jazz.
Kicca / voix
Hugo Corbin / guitare
Oscar Marchioni / orgue Hammond
Mourad Benhammou / batterie
Ce quartet redonne vie aux thèmes légendaires du cinéma à travers le swing, le groove et l’improvisation, pour une soirée où la mémoire du grand écran rencontre la liberté du jazz.
Le samedi 01 août 2026
de 19h30 à 20h30
Le samedi 01 août 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 10 à 19 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-01T22:30:00+02:00
fin : 2026-08-01T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-01T19:30:00+02:00_2026-08-01T20:30:00+02:00;2026-08-01T21:30:00+02:00_2026-08-01T22:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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