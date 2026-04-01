Ciné jeunesse Salle des expositions Montmerle-sur-Saône

Montmerle-sur-Saône

Ciné jeunesse

Salle des expositions 35, rue de Lyon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Partez à l’aventure avec Le Lorax, un film d’animation tendre et drôle où Ted se lance à la recherche du dernier arbre vivant pour conquérir le cœur d’Audrey. Une belle histoire pleine d’humour et de poésie dès 6 ans !

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Salle des expositions 35, rue de Lyon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 06 27 54 mediatheque@mairie-montmerle.fr

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English :

Set off on an adventure with The Lorax, a tender and funny animated film in which Ted sets out to find the last living tree and win Audrey?s heart. A beautiful story full of humor and poetry for ages 6 and up!

L’événement Ciné jeunesse Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre