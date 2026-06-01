Ciné Limur : « Toucher Terre », Limur, Vannes

Ciné Limur : « Toucher Terre » Mercredi 3 juin, 18h30 Limur Morbihan

Entrée libre – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Rejoignez nous le mercredi 3 juin à 18h30 à Limur pour la projection gratuite du documentaire « Toucher Terre » de Jérémie Basset. La séance sera suivie d’un débat exclusif avec des architectes, artisans et experts de la matière pour explorer les facettes de l’architecture en terre.

Mercredi 3 juin à 18h30 (1h30) · Limur, 31 rue Thiers – Vannes (56)

Un évènement en collaboration avec la MAeB

Limur 31 Rue Adolphe Thiers, 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ciap-limur.bzh/agenda/a-18h30-cine-limur-architecture-toucher-terre/ »}]

Ciné Limur : la construction en terre crue à l’honneur ! cinema architecture

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