Ciné Limur : « Toucher Terre », Limur, Vannes
Ciné Limur : « Toucher Terre », Limur, Vannes mercredi 3 juin 2026.
Ciné Limur : « Toucher Terre » Mercredi 3 juin, 18h30 Limur Morbihan
Entrée libre – Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00
Rejoignez nous le mercredi 3 juin à 18h30 à Limur pour la projection gratuite du documentaire « Toucher Terre » de Jérémie Basset. La séance sera suivie d’un débat exclusif avec des architectes, artisans et experts de la matière pour explorer les facettes de l’architecture en terre.
Mercredi 3 juin à 18h30 (1h30) · Limur, 31 rue Thiers – Vannes (56)
Un évènement en collaboration avec la MAeB
Limur 31 Rue Adolphe Thiers, 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.ciap-limur.bzh/agenda/a-18h30-cine-limur-architecture-toucher-terre/ »}]
Ciné Limur : la construction en terre crue à l’honneur ! cinema architecture
@2023 jupiter films
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