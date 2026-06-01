Spectacle Kamishibaï, Hôtel de Limur et Jardin, Vannes

Spectacle Kamishibaï Samedi 6 juin, 17h30 Hôtel de Limur et Jardin Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Présenté par Akiko Okubo, inspiré de contes japonais et bretons.

Représentation suivie de la restitution du travail réalisé en atelier par les enfants de 15h à 17h.

https://www.ciap-limur.bzh/agenda/rendez-vous-aux-jardins/

Hôtel de Limur et Jardin 31 rue Thiers 56000 Vannes Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne https://www.ciap-limur.bzh https://www.mairie-vannes.fr/parcs-et-jardins [{« link »: « https://www.ciap-limur.bzh/agenda/rendez-vous-aux-jardins/ »}] Jardin public appartenant autrefois à l’Hôtel Particulier dit de Limur. On peut notamment y observer un tilleul pluri centenaire. LIMUR – Centre d’Interprétation Architecture et Patrimoine – 31 rue Thiers – 56000 Vannes

Présenté par Akiko Okubo, inspiré de contes japonais et bretons.

©Elvis Mamacco