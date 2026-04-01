Montcuq-en-Quercy-Blanc

Ciné-Lot Le secret des mésanges

27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 15:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Synopsis

Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n'a aucune idée des aventures qui l'attendent ! Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot

Synopsis

Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n'a aucune idée des aventures qui l'attendent ! Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot. Cette dernière a grandi dans ce même village qui est aussi le théâtre d'un secret de famille que Lucie s'apprête à découvrir. Guidée par un couple de mésanges et avec l’aide de son nouvel ami Yann, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale. Des sous-sols d'un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l'orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes !

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27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis:

When 9-year-old Lucie arrives in Bectoile for the vacations, she has no idea of the adventures that await her! Her mother Caro is leading an archaeological dig there with her colleague Pierrot

L’événement Ciné-Lot Le secret des mésanges Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot