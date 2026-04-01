Ciné-Lot Le secret des mésanges Montcuq-en-Quercy-Blanc
Ciné-Lot Le secret des mésanges Montcuq-en-Quercy-Blanc jeudi 23 avril 2026.
Montcuq-en-Quercy-Blanc
Ciné-Lot Le secret des mésanges
27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Synopsis
Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n'a aucune idée des aventures qui l'attendent ! Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot
Synopsis
Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n'a aucune idée des aventures qui l'attendent ! Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot. Cette dernière a grandi dans ce même village qui est aussi le théâtre d'un secret de famille que Lucie s'apprête à découvrir. Guidée par un couple de mésanges et avec l’aide de son nouvel ami Yann, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale. Des sous-sols d'un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l'orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes !
.
27 Allée des Marronniers Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Synopsis:
When 9-year-old Lucie arrives in Bectoile for the vacations, she has no idea of the adventures that await her! Her mother Caro is leading an archaeological dig there with her colleague Pierrot
L’événement Ciné-Lot Le secret des mésanges Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Montcuq-en-Quercy-Blanc (Lot)
- Soirée jeux de société à la Médiathèque Montcuq-en-Quercy-Blanc 18 avril 2026
- Le Circuit du « Petit Rapporteur » Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot 1 mai 2026
- Circuit de la Fontaine de Paillas Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot 1 mai 2026
- Découverte du bourg de Montcuq Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot 1 mai 2026
- Cultive ta science Exposition Revenons à nos moutons Les enfants sur les pas de leurs ancêtres paysans Montcuq-en-Quercy-Blanc 29 mai 2026