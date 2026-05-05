Ciné-média à Savigny-sur-Braye, Médiathèque-ludothèque Agora Braye, Savigny-sur-Braye
Ciné-média à Savigny-sur-Braye, Médiathèque-ludothèque Agora Braye, Savigny-sur-Braye mardi 5 mai 2026.
Ciné-média à Savigny-sur-Braye Mardi 5 mai, 00h00 Médiathèque-ludothèque Agora Braye Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T00:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-05T00:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00
Votre médiathèque vous propose la projection d’un film récent sur grand écran. Ciné-média à Savigny-sur-Braye. Plongez dans un univers cinématographique captivant, où chaque image raconte une histoire et chaque son résonne avec émotion.
Médiathèque-ludothèque Agora Braye 7 rue Hélène Boucher, 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 85 59 01 »}]
Votre médiathèque vous propose la projection d’un film récent sur grand écran. Ciné-média à Savigny-sur-Braye. Plongez dans un univers cinématographique captivant, où chaque image raconte une histoire Cinéma
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