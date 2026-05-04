Ciné-mix Prieur de la Marne / La Passion de Jeanne d’Arc Auditorium Michel Laclotte Musée du Louvre Paris

Fr., 1928, 94 min, muet.

Après avoir passé au fil de ses platines Georges Clouzot et Pier Paolo Pasolini, de Los Angeles à la Philharmonie de Paris, le DJ et créateur sonore Prieur de la Marne se prend de passion, le temps d’un ciné-mix inédit, pour l’iconique Jeanne d’Arc de Carl Th. Dreyer, référence de générations de cinéastes, dont Godard qui s’en inspira pour le personnage de Jean Seberg dans À bout de souffle.

Prieur nous livre un regard résolument décalé et contemporain sur ce chef-d’oeuvre du muet où Dreyer, transformant le corps de Jeanne en icône fragile et puissante, révèle l’expressivité pure du visage humain, sculpture d’émotion, où chaque larme, chaque souffle, chaque tremblement devient trace visible d’une vérité intérieure.

Prieur de la Marne revisite « La Passion de Jeanne d’Arc » de Carl Th. Dreyer

Le mercredi 06 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Tarif C

plein : 17 €

réduit : 13 €

jeune et solidarité : 8 €

Gratuit : voir les conditions tarifaires ci-dessous.

Les billets gratuits peuvent être retirés sur place le jour de l’événement sur présentation d’un justificatif et en fonction des places disponibles.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-06T20:00:00+02:00_2026-05-06T22:00:00+02:00

Auditorium Michel Laclotte Musée du Louvre Musée du Louvre 75001 Accès PyramideParis

https://www.louvre.fr/expositions-et-evenements/evenements-activites/prieur-de-la-marne-revisite-la-passion-de-jeanne-d-arc-de-carl-th-dreyer



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