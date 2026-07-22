Ciné-musique Centenaire de la naissance de Oum Kathoum Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Ciné-musique Centenaire de la naissance de Oum Kathoum

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:00:00

fin : 2026-09-10 20:35:00

Date(s) :

2026-09-10

El Sett Film de Marwan Hamed Film inédit en France, à l’occasion du Centenaire de la naissance de Oum Kathoum

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 laurine.duglue@lux-valence.com

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English :

El Sett? A film by Marwan Hamed: A film never before released in France, marking the centennial of Oum Kathoum’s birth

L’événement Ciné-musique Centenaire de la naissance de Oum Kathoum Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme