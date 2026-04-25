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Atelier de cuisine ados Cuisine japonaise Ateliers de cuisine Come and Cook Valence

Atelier de cuisine ados Cuisine japonaise Ateliers de cuisine Come and Cook Valence mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Ateliers de cuisine Come and Cook

Adresse : 100 Avenue Victor Hugo

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 40 40 40

Valence

Atelier de cuisine ados Cuisine japonaise

Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Atelier ados de 12 à 16 ans.

Un atelier gourmand et ludique pour découvrir les classiques japonais que tout le monde adore ramen et gyoza !
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15  contact@come-and-cook.fr

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English :

Workshop for teens aged 12 to 16.

A fun, gourmet workshop to discover the Japanese classics everyone loves: ramen and gyoza!

L’événement Atelier de cuisine ados Cuisine japonaise Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme

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