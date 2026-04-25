Atelier de cuisine ados Cuisine japonaise Ateliers de cuisine Come and Cook Valence
Atelier de cuisine ados Cuisine japonaise Ateliers de cuisine Come and Cook Valence mercredi 22 juillet 2026.
Valence
Atelier de cuisine ados Cuisine japonaise
Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Atelier ados de 12 à 16 ans.
Un atelier gourmand et ludique pour découvrir les classiques japonais que tout le monde adore ramen et gyoza !
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Ateliers de cuisine Come and Cook 100 Avenue Victor Hugo Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 76 15 contact@come-and-cook.fr
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English :
Workshop for teens aged 12 to 16.
A fun, gourmet workshop to discover the Japanese classics everyone loves: ramen and gyoza!
L’événement Atelier de cuisine ados Cuisine japonaise Valence a été mis à jour le 2026-04-22 par Valence Romans Tourisme
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