Ciné-patrimoine : Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick, Sentier du littoral du Fort-Carré, Antibes

Informations pratiques

Ciné-patrimoine : Full Metal Jacket, de Stanley Kubrick Samedi 19 septembre, 15h00 Sentier du littoral du Fort-Carré Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Près de 20 ans après Docteur Folamour, Stanley Kubrick convoque de nouveau l’armée comme sujet de son cinéma. Il dissèque avec acuité la manière dont l’institution militaire met en œuvre la « fabrication des soldats », en tant que véritables machines à tuer, de l’entrainement en caserne jusqu’au lieu des opérations : le Viêt Nam. Donnant à voir les soldats au plus près de leur réalité, il dépeint la violence insoutenable de la guerre du Viêt Nam, qui cristallise la complexité de la société américaine des années soixante.

Sentier du littoral du Fort-Carré 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.antibes-juanlespins.com/information/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-1 [{« type »: « phone », « value »: « 0492905213 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/antibes-ville-de-culture/les-musees/le-fort-carre/en-ce-moment »}] Un site à vocation militaire…

Construit sur ordre du Roi de France Henri II au milieu du XVIe siècle, le Fort Carré sert à l’époque aussi bien de sentinelle pour la frontière toute proche avec le Comté de Nice que de poste de défense pour Antibes, dernier port français avant cette frontière.

Le Fort Carré n’est pas un fort Vauban !

Opérationnel dès 1585, le Fort Carré a connu sa première attaque en 1592, contre l’armée du Duc de Savoie. Sensiblement amélioré à la fin du XVIIe siècle par Vauban, le Fort demeure un site stratégique jusqu’au XIXe siècle.

Lorsque Nice est rattachée à la France en 1860 et que la frontière recule, le bâtiment est déclassé militairement et les soldats le quittent au profit de casernes plus modernes construites au pied du Fort Carré. C’est dans ces casernes que l’Armée installe, après la Seconde Guerre Mondiale, un centre de formation sportif militaire de haut niveau, mené par du personnel de l’École de Joinville. Le Fort Carré est ensuite cédé par l’Armée au ministère des Sports en 1967, en même temps que toutes les installations sportives et les casernes militaires.

…transformé en musée

Classé Monument historique en 1905, restauré par les bénévoles du Club du Vieux Manoir entre 1979 et 1985, le Fort Carré est finalement racheté par la Ville d’Antibes Juan-les-Pins en 1997 et ouvert, en 1998, à tous ceux qui rêvaient de découvrir sa passionnante architecture et son environnement préservé. Le au milieu des essences méditerranéennes Parking du Fort Carré

Près de 20 ans après Docteur Folamour, Stanley Kubrick convoque de nouveau l’armée comme sujet de son cinéma. Il dissèque avec acuité la manière dont l’institution militaire met en œuvre la « des »,…