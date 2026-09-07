Itinéraire gamifié : Mythes et légendes du Port Vauban, Port Vauban Antibes Juan Les Pins, Antibes

Informations pratiques

Itinéraire gamifié : Mythes et légendes du Port Vauban 18 – 20 septembre Port Vauban Antibes Juan Les Pins Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Journées Européennes du Patrimoine : vivez l’aventure autrement !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte du Port Vauban d’Antibes Juan-Les-Pins à travers un parcours ludique et immersif sur l’application Baludik.

Une mystérieuse aventure vous attend…

En arrivant sur le Port Vauban, vous faites la rencontre d’Anthéa, une sirène gardienne des mythes et légendes d’Antibes. Elle a besoin de votre aide : son précieux livre, renfermant tous les secrets et récits du port, a disparu durant la nuit !

Accompagnée de sa fidèle tortue, Anthéa vous confie une mission de la plus haute importance : retrouver le livre avant que les légendes du Port Vauban ne sombrent dans l’oubli.

️‍♀️ En famille ou entre amis, parcourez le port, résolvez des énigmes, suivez les indices et tentez de démasquer le coupable au fil d’un itinéraire gamifié mêlant patrimoine, découverte et aventure.

✨ Une expérience accessible à tous

Accessibles à tous les publics, ces parcours transforment une simple promenade en une véritable aventure mêlant enquête, énigmes, chasse au trésor et découverte de l’histoire locale. Disponibles en français, anglais et italien, ils peuvent être réalisés en famille, entre amis ou en solo, à votre rythme.

Une récompense à la clé !

À la fin du parcours, rendez-vous à l’Office de Tourisme pour récupérer un sac cadeau comprenant des offres et avantages proposés par des commerçants et partenaires locaux.

Téléchargez gratuitement l’application Baludik et laissez-vous guider à travers le patrimoine antibois de façon originale et interactive.

Découvrez le parcours ici :

<https://baludik.fr/balades/vitrine_balade_parcours-4075>

Prêts à plonger dans les mythes et légendes du Port Vauban ? L’enquête n’attend plus que vous ! ✨

Ce jeu de piste vous est proposé par la Filière Tourisme de la CCI Nice Côte d’Azur, réalisés dans le cadre du projet européen Interreg Marittimo Via Patrimonia ACT. Un programme de coopération transfrontalière Interreg Italie-France Maritime dont l’objectif est de rendre le patrimoine méditerranéen plus accessible, plus visible et mieux intégré aux dynamiques territoriales, en fédérant collectivités et acteurs économiques autour d’une vision commune.

Port Vauban Antibes Juan Les Pins port vauban 06160 Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://baludik.fr/parcours/6014-mythes-et-legendes-du-port-vauban/ [{« link »: « https://baludik.fr/parcours/6014-mythes-et-legendes-du-port-vauban/ »}, {« link »: « https://baludik.fr/parcours/6514-myths-and-legends-of-port-vauban/ »}, {« link »: « https://baludik.fr/parcours/6520-miti-e-leggende-di-port-vauban/ »}, {« link »: « https://baludik.fr/vitrines/4075-cci-nice-cote-dazur/ »}, {« link »: « https://baludik.fr/balades/vitrine_balade_parcours-4075 »}, {« link »: « https://www.cote-azur.cci.fr/deux-parcours-patrimoniaux-gamifies-pour-redecouvrir-antibes-juan-les-pins/ »}, {« link »: « https://interreg-marittimo.eu/fr/web/via-patrimonia-act »}] Port Vauban est l’un des sites emblématiques d’Antibes et constitue aujourd’hui l’un des plus grands ports de plaisance d’Europe. Bien plus qu’un simple port, il raconte plus de 2 500 ans d’histoire maritime, depuis les premiers navigateurs grecs jusqu’à la grande plaisance contemporaine. Cette richesse patrimoniale en fait un terrain particulièrement adapté à un itinéraire gamifié dans le cadre du projet Via Patrimonia ACT. En arrivant sur le Port Vauban, vous vous retrouvez nez à nez avec une sirène, Anthéa. Gardienne des mythes et légendes d’Antibes, elle a besoin de votre aide : son précieux livre, celui qui renferme tous les mythes et légendes du Port Vauban, a été volé pendant la nuit !

Avec sa fidèle tortue pour compagne d’aventure, elle vous lance un défi : retrouver le livre avant qu’il ne soit trop tard, sans quoi l’histoire du Port Vauban pourrait s’effacer à jamais…

Parcourez le Port, résolvez des énigmes, suivez les indices et démasquez le coupable !

Êtes-vous prêt à plonger dans les mythes et légendes du Port Vauban ?

Journées Européennes du Patrimoine : vivez l’aventure autrement !

©CCINCA