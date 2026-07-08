Ciné-philo architecture Habiter le monde Les Philophiles Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Ciné-philo architecture Habiter le monde Les Philophiles

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Conférence proposée en partenariat avec Les Philophiles. Conférence illustrée proposée par Ollivier Pourriol

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

Lecture presented in partnership with Les Philophiles. Illustrated lecture presented by Ollivier Pourriol

L’événement Ciné-philo architecture Habiter le monde Les Philophiles Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme