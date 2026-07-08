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AGENDA · Valence

Ciné-philo architecture Habiter le monde Les Philophiles Lux Scène Nationale Valence

mardi 10 novembre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Lieu
Lux Scène Nationale
Adresse
36, Boulevard Général De Gaulle
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Ciné-philo architecture Habiter le monde Les Philophiles

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10
fin : 2026-11-10

Date(s) :
2026-11-10

Conférence proposée en partenariat avec Les Philophiles. Conférence illustrée proposée par Ollivier Pourriol
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15  reservation@lux-valence.com

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English :

Lecture presented in partnership with Les Philophiles. Illustrated lecture presented by Ollivier Pourriol

L’événement Ciné-philo architecture Habiter le monde Les Philophiles Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme

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