Ciné-philo architecture Habiter le monde Les Philophiles Lux Scène Nationale Valence
mardi 10 novembre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
Ciné-philo architecture Habiter le monde Les Philophiles
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-11-10
Conférence proposée en partenariat avec Les Philophiles. Conférence illustrée proposée par Ollivier Pourriol
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
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English :
Lecture presented in partnership with Les Philophiles. Illustrated lecture presented by Ollivier Pourriol
L’événement Ciné-philo architecture Habiter le monde Les Philophiles Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme
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