Ciné-plastique en 3D Jacques-Henri Lartigue, la vie en relief Lux Scène Nationale Valence
samedi 26 septembre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
Ciné-plastique en 3D Jacques-Henri Lartigue, la vie en relief
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 19:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Le documentaire Jacques-Henri Lartigue, la vie en relief, réalisé par Denis Gaubert, retrace la jeunesse du célèbre photographe à travers ses images stéréoscopiques en trois dimensions.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 laurine.duglue@lux-valence.com
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English :
The documentary *Jacques-Henri Lartigue: Life in Relief*, directed by Denis Gaubert, traces the famous photographer’s youth through his three-dimensional stereoscopic images.
L’événement Ciné-plastique en 3D Jacques-Henri Lartigue, la vie en relief Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme
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