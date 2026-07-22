Ciné-plastique en 3D Jacques-Henri Lartigue, la vie en relief Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Ciné-plastique en 3D Jacques-Henri Lartigue, la vie en relief

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 19:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Le documentaire Jacques-Henri Lartigue, la vie en relief, réalisé par Denis Gaubert, retrace la jeunesse du célèbre photographe à travers ses images stéréoscopiques en trois dimensions.

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 laurine.duglue@lux-valence.com

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English :

The documentary *Jacques-Henri Lartigue: Life in Relief*, directed by Denis Gaubert, traces the famous photographer’s youth through his three-dimensional stereoscopic images.

L’événement Ciné-plastique en 3D Jacques-Henri Lartigue, la vie en relief Valence a été mis à jour le 2026-07-17 par Valence Romans Tourisme