Ciné plein air et jeux Aqua Park, Stade de Cauvel, Alès

Informations pratiques

Ciné plein air et jeux Aqua Park Lundi 13 juillet, 20h30 Stade de Cauvel Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-13T20:30:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-13T20:30:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

Stade de Cauvel 5 Imp. des Fougères, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Un écran géant au clair de lune. Place à l’évasion et aux rêves.