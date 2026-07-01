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Ciné plein air et jeux Aqua Park, Stade de Cauvel, Alès

lundi 13 juillet 2026 · Stade de Cauvel · Alès

Ciné plein air et jeux Aqua Park, Stade de Cauvel, Alès

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
Stade de Cauvel
Adresse
5 Imp. des Fougères, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard

Ciné plein air et jeux Aqua Park Lundi 13 juillet, 20h30 Stade de Cauvel Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T20:30:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T20:30:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00

Stade de Cauvel 5 Imp. des Fougères, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Un écran géant au clair de lune. Place à l’évasion et aux rêves.

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