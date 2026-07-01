AGENDA · Alès
Ciné plein air et jeux Aqua Park, Stade de Cauvel, Alès
lundi 13 juillet 2026 · Stade de Cauvel · Alès
Informations pratiques
Ciné plein air et jeux Aqua Park Lundi 13 juillet, 20h30 Stade de Cauvel Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-13T20:30:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-13T20:30:00+02:00 – 2026-07-13T23:00:00+02:00
Stade de Cauvel 5 Imp. des Fougères, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Un écran géant au clair de lune. Place à l’évasion et aux rêves.
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