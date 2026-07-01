AGENDA · Alès
Feu d’artifice, Berges du Gardon, Alès
mardi 14 juillet 2026 · Berges du Gardon · Alès
Informations pratiques
Feu d’artifice Mardi 14 juillet, 23h00 Berges du Gardon Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T23:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-14T23:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:30:00+02:00
Berges du Gardon 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Entre Pont-Neuf et Pont-Vieux, coté avenue Carnot, venez assister à un spectacle pyrotechnique qui ravira toutes les mirettes.
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