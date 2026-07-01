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Feu d’artifice, Berges du Gardon, Alès

mardi 14 juillet 2026 · Berges du Gardon · Alès

Feu d’artifice, Berges du Gardon, Alès

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Berges du Gardon
Adresse
30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard

Feu d’artifice Mardi 14 juillet, 23h00 Berges du Gardon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T23:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-14T23:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:30:00+02:00

Berges du Gardon 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Entre Pont-Neuf et Pont-Vieux, coté avenue Carnot, venez assister à un spectacle pyrotechnique qui ravira toutes les mirettes.

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