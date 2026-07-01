Six & Fun Cup, Stade Mandela, Alès

Informations pratiques

Six & Fun Cup Dimanche 12 juillet, 08h30 Stade Mandela Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T08:30:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T08:30:00+02:00 – 2026-07-12T18:00:00+02:00

Organisés par Redonne 30, avec l’association Partage Plus et Vida Locale Média.

Stade Mandela 5 impasse des Fougères, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Tournois de foot 6 vs 6 (dès 7 ans, 6 €/équipe), DJ set, concerts. Match Foot