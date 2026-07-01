AGENDA · Alès
Corso « Parades fantastiques », Centre-ville d’Alès, Alès
mardi 14 juillet 2026 · Centre-ville d'Alès · Alès
Informations pratiques
Corso « Parades fantastiques » Mardi 14 juillet, 21h30 Centre-ville d’Alès Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T21:30:00+02:00 – 2026-07-14T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-14T21:30:00+02:00 – 2026-07-14T22:30:00+02:00
Après le succès de l’été dernier, la parade fantastique fait son grand retour dans les rues d’Alès. Un moment musical et féerique à partager en famille, entre déambulations dans les rues de la ville, lumières et ambiance estivale pleine de magie.
Parcours en centre-ville.
Centre-ville d’Alès 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Un moment magique en musique, dans les rues d’Alès.
À voir aussi à Alès (Gard)
- Loto, Club de L’Âge d’Or, Alès 3 juillet 2026
- Escapade au cœur du Pays Basque, Centre-ville d’Alès, Alès 4 juillet 2026
- Stage “théâtre et chant”, Espace André Chamson, Alès 6 juillet 2026
- Petit train touristique, Point d’information touristique, Alès 6 juillet 2026
- La figue, une espèce fruitière généreuse et attachante, Les Terrasses du Bosquet, Alès 7 juillet 2026