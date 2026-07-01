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Corso « Parades fantastiques », Centre-ville d’Alès, Alès

mardi 14 juillet 2026 · Centre-ville d'Alès · Alès

Corso « Parades fantastiques », Centre-ville d’Alès, Alès

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Centre-ville d'Alès
Adresse
30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Corso « Parades fantastiques » Mardi 14 juillet, 21h30 Centre-ville d’Alès Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T21:30:00+02:00 – 2026-07-14T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-14T21:30:00+02:00 – 2026-07-14T22:30:00+02:00

Après le succès de l’été dernier, la parade fantastique fait son grand retour dans les rues d’Alès. Un moment musical et féerique à partager en famille, entre déambulations dans les rues de la ville, lumières et ambiance estivale pleine de magie.

Parcours en centre-ville.

Centre-ville d’Alès 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Un moment magique en musique, dans les rues d’Alès.

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