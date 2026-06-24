Ambillou

Ciné plein air Jurassic Park

Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 22:15:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

C’est la deuxième projection de cinéma en plein air programmée dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture sur le territoire Touraine Ouest Val de Loire !

C’est la deuxième projection de cinéma en plein air programmée dans le cadre du projet Agir ensemble pour la culture sur le territoire Touraine Ouest Val de Loire !

Rendez-vous à la tombée de la nuit, vers 22h15, au plan d’eau communal, rue des loisirs (s’il pleut, projection à la salle des fêtes, 4 rue du foyer rural, à 21h).

Dès 16h, animation des pompiers et baptême de poney.

Buvette et petite restauration à partir de 18h par l’USPA et l’APE Boomerang.

N’oubliez pas votre assise et votre plaid pour une soirée parfaite ! .

Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 47 77 41 29 mlgougeon@fol37.org

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English :

This is the second outdoor movie screening scheduled as part of the “Working Together for Culture” project in the Touraine Ouest Val de Loire region!

L’événement Ciné plein air Jurassic Park Ambillou a été mis à jour le 2026-06-24 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE