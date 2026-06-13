Ambillou

Soirée Guinguette

La Trigalière Cottage Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 16:00:00

fin : 2026-08-27 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Tout au long de l’été, les jeudis soirs deviennent des rendez-vous festifs et conviviaux ouverts à tous.

Tout au long de l’été, les jeudis soirs deviennent des rendez-vous festifs et conviviaux ouverts à tous. .

La Trigalière Cottage Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 28 38 88 contact@domainedelatrigaliere.com

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English :

Throughout the summer, Thursday evenings turn into festive and friendly gatherings open to everyone.

L’événement Soirée Guinguette Ambillou a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE