Soirée Guinguette Ambillou
Soirée Guinguette Ambillou jeudi 16 juillet 2026.
Ambillou
Soirée Guinguette
La Trigalière Cottage Ambillou Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-08-27 20:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Tout au long de l’été, les jeudis soirs deviennent des rendez-vous festifs et conviviaux ouverts à tous.
Tout au long de l’été, les jeudis soirs deviennent des rendez-vous festifs et conviviaux ouverts à tous. .
La Trigalière Cottage Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 28 38 88 contact@domainedelatrigaliere.com
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English :
Throughout the summer, Thursday evenings turn into festive and friendly gatherings open to everyone.
L’événement Soirée Guinguette Ambillou a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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