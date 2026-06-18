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Ciné plein air Parc du château des eveques Monistrol-sur-Loire

Ciné plein air Parc du château des eveques Monistrol-sur-Loire jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Parc du château des eveques

Adresse : 43120 Monistrol-sur-Loire

Ville : 43120 Monistrol-sur-Loire

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Monistrol-sur-Loire

Ciné plein air

Parc du château des eveques 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

avec Cinémagie Projection de Go West (Ma vache et
moi), film américain de 1925, un des premiers westerns burlesques. Les aven
tures d’un jeune vagabond embauché dans une ferme qui se lie d’amitié avec
une vache promise à l’abattoir…
  .

Parc du château des eveques 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

With Cin%E9magie: Screening of *Go West* (My Cow and
Me), a 1925 American film and one of the first slapstick Westerns. The
adventures of a young drifter hired to work on a farm who befriends
a cow destined for the slaughterhouse?

L’événement Ciné plein air Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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