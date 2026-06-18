Ciné plein air Parc du château des eveques Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Ciné plein air

Parc du château des eveques 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

avec Cinémagie Projection de Go West (Ma vache et

moi), film américain de 1925, un des premiers westerns burlesques. Les aven

tures d’un jeune vagabond embauché dans une ferme qui se lie d’amitié avec

une vache promise à l’abattoir…

.

Parc du château des eveques 43120 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

With Cin%E9magie: Screening of *Go West* (My Cow and

Me), a 1925 American film and one of the first slapstick Westerns. The

adventures of a young drifter hired to work on a farm who befriends

a cow destined for the slaughterhouse?

L’événement Ciné plein air Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron